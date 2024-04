il Duca pronto ad un clamoroso gesto

Nell’estate del 2023, Harry e Meghan hanno deciso di stabilirsi in California, come ricordiamo, decidendo di prendere le distanze dalla famiglia reale britannica. Pare che la coppia abbia stabilito la residenza negli Stati Uniti e ora, secondo un esperto del Regno Unito, si apprestano a fare ritorno in Inghilterra per un addio definitivo a Re Carlo e al fratello William.

Il Principe Harry farà ritorno a Londra l’8 maggio, forse senza la presenza della moglie Meghan, e l’occasione sarà utile a commemorare il decimo anniversario degli Invictus Games. Secondo alcuni esperti della biografia reale, il Duca di Sussex sta per intraprendere questa visita per mettere un punto ai legami con la famiglia reale.

L’autore Tom Quinn ha rivelato che Harry aveva già raggiunto un punto critico con la Corona e i suoi familiari. Allora fu costretto ad abbandonare il Frogmore Cottage. La richiesta del padre Carlo di lasciare quella residenza è stata proprio la goccia che fece traboccare il vaso.

Non si sa ancora se la visita di maggio del Principe agli Invictus Games presso la Cattedrale di St. Paul includerà un incontro con il fratello William. Il Principe William potrebbe essere riluttante a confrontarsi con Harry. Il fratello sta concentrando le sue attenzioni sui problemi di salute di Kate Middleton e del padre Carlo.

La personalità estroversa di Harry, capace di parlare pubblicamente del cancro di Re Carlo, non mantenendo particolare riservatezza sulle questioni legate alla Corona inglese, rende William più lontano alla riconciliazione. Lui, infatti, desidera sostenere Kate nella sua battaglia contro il cancro con un profilo più discreto.

Nel frattempo, il 23 aprile, il piccolo principe Louis (terzo e ultimo figlio di Kate e William) compierà 6 anni. I festeggiamenti del compleanno sono solitamente accompagnati da una foto pubblicata sui social e scattata dalla mamma. Questa volta per Kate c’è più di un dubbio. La Duchessa, in occasione della festa della mamma, aveva condiviso una foto ritoccata ed era stata oggetto di severe critiche per questo.