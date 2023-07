Caterina Balivo svela come sarà il nuovo programma al posto di Serena Bortone

Caterina Balivo a settembre tornerà con La Volta Buona, il nuovo programma di Rai1 che prenderà il posto di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone, cacciata insieme a tutti i suoi affetti stabili.

Intervistata da SuperGuidaTv, Caterina Balivo ha svelato come sarà il nuovo programma e perché ha deciso di riprendersi tutto ciò che era suo.

Caterina Balivo in modalità: c ripigliamm tutt chell ch’è o nuost https://t.co/A9Qj8hreEs

“E’ stata una mia scelta andare via e non ci sono né vincitori né vinti. Sono stata accolta in altre emittenti conducendo programmi come The Help – Ho Un Dubbio che è stato venduto anche all’estero. Anche Lingo è stata una scommessa vinta. Da tempo volevo condurre un game e avrei anche continuato a farlo. Poi però è arrivata la chiamata da parte dell’azienda e avevo capito che era arrivato il momento di tornare a casa”.