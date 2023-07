Lo strano comportamento del cane preoccupa la donna: ma c’è una spiegazione

Il cane tiene un comportamento molto strano e fa preoccupare la donna, che lo cattura in un video alquanto divertente.

I nostri amici a quattro zampe sono unici nel loro genere, tra razze, comportamento e personalità diversi trovano sempre il mondo di intrattenere le loro persone preferite. Grazie a TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, diventano virali i cagnolini più unici facendo divertire moltissimi utenti. Un dolcissimo quattro zampe di nome Pedro ha fatto la sua parte.

Il cane ha uno strano comportamento: la sua mamma filma tutto

Pedro è un cane bastardino dal pelo nero con una mania un po’ particolare. Quando la sua padrona, Ana Oliveira, stende i panni sullo stendino, l’animale entra come in una fase di ipnosi e ci passa sotto al rallentatore, come se ricevesse una carezza sulla schiena. Questo suo comportamento ha fatto impazzire il web.

Non capendo il motivo e trovandolo divertente, Ana, che vive a Cachoeirinha, Rio Grande do Sul (Brasile), ha filmato e condiviso il video sul suo profilo TikTok, @anaoliveira1628, il 15 luglio. Con la didascalia “Pedro al rallentatore“, sotto il post non sono mancate le spiegazioni più disparate degli utenti riguardo questo comportamento particolare. Nella scena si vedono coperte e asciugamani stesi sullo stendino, con Pedro che si trova sotto di essi. Sembra proprio l’effetto slow-motion del cellulare, in realtà è proprio lui che cammina lentamente, come se si stesse godendo ogni momento del massaggio che sta ricevendo.

Quando arriva alla fine dello stendino, con i panni stesi, si gira per ricominciare da capo. “Un altro giorno in cui Pedro viaggia e passa al rallentatore sotto i panni stesi“, scrive Ana nella caption sovrapposta al video, rivelando che il comportamento del dolce meticcio è ricorrente. A Pedro piace rilassarsi, e questa sembra essere la spiegazione più plausibile. L’utente Alexandra Bernardes, scrive sotto il video che il tocco sull’estensione della colonna vertebrale porta al rilassamento negli animali. A conferma di ciò, sono anche gli esperti nel settore che affermano che toccare la lunghezza della colonna vertebrale dei cani può farli rilassare, in quanto contiene una serie di punti di pressione e terminazioni nervose.

@anaoliveira1628 #CãesFofos #funnydog #ocachorropedro ♬ Cena Engraçada e Inusitada – HarmonicoHCO

Stimolare delicatamente questa regione può avere un effetto rilassante sui cani, soprattutto, aiutandoli ad alleviare lo stress e la tensione muscolare. Molti cani apprezzano i massaggi o le carezze lungo questa zona e può essere un modo piacevole per promuovere il rilassamento e il benessere del proprio quattro zampe. Dalla sua pubblicazione, il video ha accumulato 114.2 mila visualizzazioni, e migliaia tra reazioni, condivisioni e commenti. Tra quelli più in risalto: “‘Visto che nessuno mi coccola in questa casa“;

“Sospetto che Pedro sia dipendente dalle coccole!“; “Si sta accarezzando la schiena“.