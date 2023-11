Il cane ringhia al proprio giocattolo? Sta comunicando qualcosa che non immagineresti mai!

Un comportamento tra i più comuni che nasconde motivazioni impensabili, se anche il vostro cane lo fa non preoccuparti

I nostri amici pelosi spesso si lasciano andare a comportamenti che riteniamo insensati o comunque difficili d a comprendere, come quello di prendersela in modo veemente contro i propri giocattoli! A prima vista questo comportamento può addirittura sembrare una forma di aggressività, ma.la realtà è che il vostro cane sta esprimendo altro e per capire i veri motivi di questo atteggiamento dovremmo prima entrare un po’ in quella che è la sua psicologia.

Il ringhio del cane, quel suono basso, gutturale, e che spesso associamo alla sua aggressività, ha in verità diverse interpretazioni e dopo millenni di interazione tra uomo e cane questo mezzo di comunicazione è divenuto un modo per comunicare anche con noi, in svariati modi. Sono diversi gli stati emotivi che possono quindi portare il cane a ringhiare e alcuni non hanno nulla a che fare con un comportamento aggressivo, così come accade proprio nel caso di ringhiare al giocattolo.

Gioco simulato: quando il tuo cane ringhia la giocattolo è perché vorrebbe che questo giocasse con lui!

Tanti padroni restano spesso stupiti davanti la veemenza con il quale il nostro cane è in grado di giocare. Spesso qualche oggetto in particolare è in grado di scatenare in lui reazioni incredibili che lo portano a saltare, correre e poi fermarsi e ringhiare verso l’amato giocattolo. Questo comportamento è un comportamento naturale adottato da molti cani e quel che stanno facendo non ha nulla a che fare con l’aggressività.

Ringhiare verso il proprio giocattolo rappresenta una sorta di invito verso questo a prendere vita e giocare. Il nostro cane vorrebbe infatti che questo interagisca con lui per poter “giocare alla lotta”, che è uno dei giochi preferiti da molti cani. Cani che manifestano comportamenti come questo, infatti, sono soliti manifestarli magari anche al parco nei confronti di altri cani che, a volte si è a volte no, possono cogliere l’invito e iniziare così a rincorrersi e lottare in maniera quasi preoccupante alcune volte, facendo sentire la loro voce e ringhiando quasi come se stessero per azzuffarsi.

In altre volte, invece, e tirare l’oggetto via dalla bocca del cane che scaturisce il ringhio, ma anche in questo caso questo atto altro non è che un invito al padrone a contendere con lui l’oggetto del desiderio. Qualora ci fermassimo dal giocare in questi casi, infatti, con molta probabilità il nostro pelosetto si riavvicinerà a noi, proprio per invitarci a riprendere la contesa.

Esistono anche casi in cui il cane dimostra una certa possessività nei confronti del suo giocattolo e ringhia per non farselo rubare. Questo comportamento è meno frequente e, in caso l’aggressività fosse troppo esagerata, dovremmo adesso indagare meglio, perché un atteggiamento simile è spesso correlato ad una troppa insicurezza dell’animale che non vuole perdere in nessun modo il suo giocattolo, che in questi casi rappresenta una sorta di ancora affettiva al quale aggrapparsi.

In questo caso potremmo trovarci di fronte ad una chiara ed evidente dimostrazione di bisogno di affetto, attenzioni e distrazioni, e tutto ciò che dovremo fare inizialmente è dedicare più tempo al nostro pelosetto per giocare con lui. Capire bene le motivazioni dietro l’atto del nostro cane di ringhiare al giocattolo sarà la chiave per comprendere meglio anche il suo stato emotivo, potendo così intervenire in caso si evidenziano segni di malessere.

Generalmente però, tutto ciò che dobbiamo fare è solo giocare col nostro cane, un atto di amore nei suoi confronti in grado di liberare anche la nostra mente e farci bene per abbassare lo stress e consolidare il legame col nostro migliore amico peloso.