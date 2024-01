il cane della prateria è virale

Questo cane della prateria non vuole dormire da solo e chiama la sua mamma umana in modo dolcissimo, tanto dolce da diventare virale.

Mentre in Italia non è ancora molto diffuso, il cane della prateria sta diventando sempre più popolare come animale domestico nel resto del mondo. È un tipo di roditore attivo, giocherellone e robusto e può diventare piuttosto affettuoso se preso fin da giovane e curato in modo adeguato. Se a questo roditore vengono date le giuste attenzioni, il cane della prateria saprà ricompensare dell’affetto ricevuto e questo esemplare diventato virale ne è la prova.

Cane della prateria diventa virale per la sua dolcezza: perché chiama la sua mamma umana?

Il cane della prateria è un roditore che può donare un immenso affetto alla sua famiglia. A dimostrazione, un video pubblicato su TikTok e che ha fatto il giro della piattaforma diventando virale, mostra come uno di questi adorabili roditori chiami la sua mamma umana perché non vuole stare da solo. Una dolcezza unica che è riuscita a conquistare 2.2 milioni di utenti, ma in che modo?

Il cane della prateria è un animale che all’apparenza può sembrare più selvatico che domestico, ma nella realtà dei fatti riesce ad abituarsi alla vita domestica e all’uomo senza particolari problematiche. Si sa poi, che chi possiede un animale domestico (di qualsiasi tipo) il primo desiderio è quello di poter dormire uno a fianco dell’altro, soprattutto con animali super affettuosi. Questo è il caso anche del cane della prateria.

Questo roditore è incredibilmente affettuoso di carattere e, in particolare, il protagonista del video virale vuole dormire insieme alla sua mamma umana. Per farglielo capire, la chiama in modo molto dolce e affettuoso, riaddormentandosi subito dopo aver percepito le carezze della sua mamma.

Il cane della prateria è un piccolo mammifero originario del Nordamerica ed è famoso soprattutto per il suo carattere socievole e per la sua capacità di elaborare strutture comunitarie. Difatti, in natura, questa specie vive in gruppi chiamati città e comunicano tra loro attraverso una serie di suoni distintivi. Come instaurano un rapporto sociale molto intenso con i loro simili, così fanno con gli esseri umani nel caso di un esemplare domestico.

La loro natura li rende perfetti per un ambiente domestico e per diventare parte di una famiglia, ma devono essere trattati con cura e rispondere ad ogni loro necessità. Il simpatico esemplare protagonista del video, incarna perfettamente l’essenza della sua specie: affettuoso, dolce e bisognoso di affetto.