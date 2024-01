Un orangotango alleva dei cuccioli di tigre: immagini spettacolari

Gli animali sono in grado di sorprenderci, come questo orangotango che alleva dei cuccioli di tigre, ecco le immagini e il video.

Accade spesso che animali molto diversi tra loro instaurino un’amicizia particolare ed è quello che è successo in questa storia che vi stiamo per raccontare. C’è un video che ha raccolto milioni e milioni di visualizzazioni e che sta facendo commuovere tutti: un orangotango si occupa di cuccioli di tigre. L’accostamento è molto particolare e strano, se vogliamo. Ma ora non ci resta che scendere nel dettaglio e capire come mai questi animali si sono ritrovati a formare una famiglia. Qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli resi noti.

Un orangotango alleva cuccioli di tigre: il video

Ci troviamo in un santuario del South Carolina negli Stati Uniti e il video è stato diffuso da AnimalsMedia.com su Youtube raccogliendo fino a questo momento 37 milioni di visualizzazioni. Un successo incredibile per una famiglia molto particolare: un orangotango che si prende cura di cuccioli di tigre.

L’accostamento è molto singolare perché si può dire che non abbiano quasi nulla in comune a parte l’appartenere allo stesso mondo. Eppure, l’orango si trova a suo agio e i cuccioli di tigre altrettanto.

L’orangotango è una scimmia che vive principalmente nel sud-est asiatico, soprattutto nelle foreste di Indonesia e Malesia. Viene chiamato con diversi nomi, da Orango solamente a Pongo (da “mpungu” della lingua kikongo). Il suo nome significa “uomo della foresta”.

Infatti, sono molto simili agli esseri umani. Sono dotati, inoltre, di una grande intelligenza. Lo ha dimostrato l’esemplare protagonista del video che ha visto gli uomini allattare con un biberon i cuccioli di tigre, evidentemente rimasti senza mamma.

Ha voluto imitare quegli uomini, prendere il biberon e allattare lui stesso i cuccioli. Una scena molto dolce. Ma la scimmia non si limita soltanto ad allattarli, trascorre con loro tutto il suo tempo, giocando e divertendosi.

Il video dura appena 33 secondi, ma sono sufficienti per stupire le persone che lo guardano. Si vede la dolcezza di questo primate e, d’altro canto, si vedono i cuccioli completamente a loro agio che, come gattini, si rotolano, lo cercano, si strusciano su di lui e giocano.

La tigre è la più grande dei felini ed è un animale carnivoro e aggressivo. È un predatore alfa, in cima alla catena alimentare. Difficile rimanere impassibili davanti ad un esemplare adulto, solamente per l’intensità dello sguardo e quelle grandi zampe che si muovono con assoluto silenzio ed eleganza.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Tigre bianca: alcune curiosità su questo maestoso animale in via d’estinzione

Tuttavia, i cuccioli si affezionano a chi si prende cura di loro. È evidente che un legame tra questi animali c’è ed è molto forte. I piccoli devono ancora crescere e dare sfogo alla loro natura, ma siamo sicuri che non avranno mai sentimenti e reazioni negative verso quell’orango che li ha allattati e presi con sé.

Purtroppo, entrambi queste specie sono a rischio estinzione. In questo caso è importante il lavoro che viene fatto in luoghi come questo per occuparsene e per mandare avanti la specie quanto più possibile.