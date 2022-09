Icardi e Wanda Nara si sono separati: l’annuncio ufficiale di lei

Da diversi mesi circolano rumor sulla separazione di Mauro Icardi e Wanda Nara. Tutto è nato perché una dipendente della coppia ad inizio agosto ha divulgato un messaggio vocale in cui la sua datrice di lavoro le rivela di voler divorziare: “Ciao carmen sai che sono venuta qui in Argentina perché mi sto per divorziare da Mauro. Adesso sono dietro a questa cosa e sto organizzando il divorzio. Ho intenzione di restare qualche giorno e poi però tornerò a prendere tutte le mie cose. Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio“.

Già ad ottobre 2021 erano circolate le prime voci sulla presunta separazione tra Icardi e la Nara, ma Wanda si era affrettata a spiegare che lei e il marito non avevano nessuna intenzione di rompere: “La verità è che ho compreso che senza di lui non ho niente pur avendo tutto. Sì è vero che non abbiamo attraversato un bel momento, ma questo ci rafforzerà come famiglia e anche come coppia. Abbiamo avuto la libertà di decidere se mettere la parola fine al nostro amore. Ma io e lui ci siamo scelti ancora, così come abbiamo fatto in passato. Ti amo Mauro“.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l’annuncio ufficiale di lei.

Alla fine l’amore non è bastato. Wanda e Mauro infatti si sono lasciati e questa volta non si tratta di un pettegolezzo o della spifferata di una dipendente. La Nara tramite una storia su Instagram ha ufficializzato la separazione dal calciatore: “È meglio si sappia da me. Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.