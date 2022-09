Paola Perego, una conduttrice l’ha ferita: “Per un punto di share”

Domenica 25 settembre torna Citofonare Rai Due con la seconda stagione, al timone del programma ci saranno nuovamente Simona Ventura e Paola Perego. Per l’occasione le due amiche hanno rilasciato un’intervista a Leggo e la Perego ha fatto una rivelazione interessante. Stando a quello che ha raccontato Paola, una sua collega l’avrebbe ‘tradita’. La conduttrice Rai prima di un’intervista ha chiesto di evitare una domanda in particolare e pare che la padrona di casa del programma in questione abbia iniziato l’ospitata proprio con quella domanda scomoda.

“Se gli ospiti che abbiamo si fidano di noi? Alcuni sono amici, altri si fidano. Perché la correttezza è fondamentale. Li tratto come vorrei essere trattata io quando vado ospite da qualcuno. Se c’è un argomento di cui non si vuole parlare non ne parlo. Ho grande rispetto della vita privata. Ma non tutti sono così. A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c’era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda. Io non farò mai una cosa del genere a un ospite. Per cosa? Per un punto di share in più? Il rispetto vale più di qualsiasi altra cosa.

Un difetto e un pregio di Simona Ventgura? Cominciamo dal pregio: l’energia che ha. Più è stanca e più è carica. Io invece più sono stanca e più ho bisogno di caffè e mi spalmo sulla scrivania. Il difetto è che tutti i giorni, qualunque cosa succeda, lei all’ora di Beautiful prende il telefonino, si mette le cuffiette, si isola e si guarda la puntata, pure se siamo in una riunione. – ha concluso Paola Perego – Sono più di vent’anni che lo segue. Quindi mai mettere riunioni all’ora di Beautiful”.