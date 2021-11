I cantanti e i musicisti più famosi nati oggi: tutti i compleanni e gli anniversari da festeggiare in questa giornata.

Di chi è il compleanno oggi? Ogni giorno tantissimi musicisti e cantanti festeggiano il loro compleanno, e ricevono gli auguri da tutti i loro fan, ma può capitare di farsene sfuggire qualcuno. Per cercare di non perdersene nemmeno uno, ecco allora un breve recap di tutti gli artisti principali messi al mondo in questa splendida giornata, il 10 novembre.

Compleanno oggi: i cantanti famosi italiani

Compie 32 anni Mattia Briga. Cantante italiano classe 1989, è salito alla ribalta nel 2015 grazie alla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Nella sua carriera ha pubblicato fin qui quattro album (l’ultimo è Che cosa ci siamo fatti del 2018), e ha partecipato una volta a Sanremo nel 2019 insieme a Patty Pravo.

Briga

I musicisti famosi nati oggi

Avrebbe compiuto 74 anni Glen Buxton (morto nel 1997), storico chitarrista degli Alice Cooper, la band capitanata negli anni Settanta dall’omonimo cantante. Fu chitarrista dal 1969 al 1973 e partecipò a ben sette album del gruppo, compresi i famosi School’s Out e Billion Dollar Babies. Rolling Stone lo ha inserito al 90esimo posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi.

Avrebbe compiuto 74 anni Greg Lake (morto nel 2016), celebre cantante, polistrumentista e produttore britannico, famoso soprattutto per la sua militanza nei King Crimson e nel supergruppo Emerson, Lake & Palmer. Nella scena progressive rock è stato un autentico pilastro, tra gli artisti più influenti anche su molti gruppi italiani. Tra le sue canzoni più famose c’è Still You Turn Me On:

Avrebbe compiuto 65 anni Scott Columbus (scomparso nel 2011), famoso batterista americano celebre soprattutto per aver militato nei Manowar.

Compie 49 anni DJ Ashba, chitarrista e cantautore americano famoso soprattutto per aver suonato per circa sei anni nei Guns N’ Roses, dal 2009 al 2015. Attualmente fa parte dei Sixx: A.M.

Compie 43 anni Diplo, uno dei dj e produttori discografici più famosi in America. Membro del progetto Major Lazer con Skrillex e del superguppo LSD insieme a Labirinth e Sia, lavora da anni anche con Mark Ronson nel progetto Silk City, con cui ha lanciato hit di grandissimo successo. Ha prodotto anche un grande artista italiano, Sfera Ebbasta nel brano Hollywood: