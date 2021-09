Da Vivir Mi Vida a I Need to Know, le migliori canzoni della carriera di Marc Anthony, cantante statunitense di origini portoricane.

Durante i suoi oltre 30 anni di carriera, Marc Anthony ha creato hit molto apprezzate, che hanno scalato le classifiche latine. Il cantante portoricano è uno degli artisti di salsa che ha venduto di più nel corso del tempo, ottenendo dei veri e propri Guinness. Quando l’artista non condivide la sua voce angelica sul palco, si dedica ai suoi gemelli Max ed Emme, che ha avuto dalla sua ex moglie Jennifer Lopez. Scopriamo insieme le canzoni più belle del suo repertorio musicale.

Y Hubo Alguien

La canzone Y Hubo Alguien fa parte del terzo album di Anthony, Contra La Corriente, nel 1997. La canzone scalò la la classifica Billboard Hot Latin Songs, rimanendovi in cima per quattro settimane dal suo debutto e diventò la prima canzone di Anthony a raggiungere la posizione n. 1 in classifica. Il video:

Contra La Corriente

Contra La Corriente racconta la storia di un uomo che sta cercando di dimenticare una donna, anche se non ci riesce. La canzone rimase nella classifica Billboard Hot Latin Songs per 26 settimane e raggiunse la posizione n. 2 nel 1998. L’album omonimo vinse un Grammy Award per la migliore interpretazione tropicale latina nel 1999. Il video:

I Need To Know

Marc Anthony è stato il primo album solista dell’artista realizzato in lingua inglese, con I Need to Know come singolo principale, uscito nel 1999. Il cantante registrò anche una versione spagnola chiamata Dímelo. Quando fu pubblicato per la prima volta, I Need to Know raggiunse la posizione n. 1 della Billboard Hot Latin Songs negli Stati Uniti. Il video:

You Sang To Me

Pubblicato come terzo singolo dal suo primo album in inglese, You Sang to Me raggiunse il n. 2 posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 2000. Racconta la storia di un uomo che non si rendeva conto di aver lasciato che l’amore della sua vita se ne andasse. Non solo è stato un successo, ma è stato anche incluso nella colonna sonora del film Se scappi, ti sposo del 1999 con Julia Roberts e Richard Gere. Il video:

Vivir Mi Vida

Vivir Mi Vida era – in realtà – una traduzione di C’est la vie del cantante algerino Khaled. Questo è stato il primo singolo estratto dall’album 3.0 di Anthony, la sua prima compilation di musica originale nel genere tropicale in quasi 10 anni. La canzone, che parla di vivere la vita al massimo, ha trascorso 17 settimane alla posizione n. 1 nella classifica Billboard Hot Latin Songs, facendo vincere all’artista il Latin Grammy 2013 per la registrazione dell’anno. Di seguito il video:

