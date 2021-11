Album usciti oggi: i principali album che festeggiano il ‘compleanno’ in questa giornata speciale.

Buon compleanno a… tantissimi album di grande importanza. Come ogni giorno, sono molti gli album usciti oggi, o che in questa splendida giornata festeggiano un importante anniversario. Dischi che hanno fatto la storia, clamorosi flop o straordinarie chicche sfuggite ai più distratti. Ogni giorno ci offre la possibilità di fare un ripasso e di scoprire nuova (vecchia) musica. Scopriamo insieme i principali album italiani e stranieri usciti oggi, 10 novembre.

Album usciti oggi: gli italiani

Compie 21 anni Esco di rado e parlo ancora meno, album di Adriano Celentano contenente alcuni dei suoi brani più famosi del Ventunesimo secolo, come Per averti e Apri il cuore, singoli che trascinarono il disco a un grande successo. Vendette oltre 1 milione e mezzo di copie.

Adriano Celentano

Compie 16 anni Onda tropicale di Fiorella Mannoia, album di musica brasiliana della straordinaria interprete dai capelli rossi.

Compie 16 anni anche Io canto di Laura Pausini, ottavo album in studio della cantante di Solarolo e primo album di cover, premiato con un Grammy Award. A trascinarlo al successo anche i singoli, come la title track, cover del brano di Riccardo Cocciante, e Spaccacuore, rivisitazione di un capolavoro di Samuele Bersani.

Compie 7 anni Vivavoce, ventesimo album in studio di Francesco De Gregori, un “disco di cover di me stesso”. Al suo interno tanti successi del cantautore romano, ma rielaborati.

Album usciti oggi: i dischi dei grandi artisti internazionali

Compie 61 anni His Hand in Mine, album di musica gospel del grande Elvis Presley.

Compie 52 anni Live/Dead, primo album live dei Grateful Dead.

Compie 46 anni Zuma di Neil Young con i Crazy Horse, primo album della cosiddetta trilogia del dolore del cantautore canadese.

Compie 46 anni anche Chicago IX, il primo greatest Hits dei Chicago.

Compie 44 anni Works Volume 2, ottavo album in studio degli Emerson, Lake & Palmer.

Compie 43 anni Jazz, ottavo album in studio dei Queen. Al suo interno hit come Don’t Stop Me Now:

Compie 43 anni anche Give ‘Em Enough Rope dei Clash, secondo album della band icona del punk britannico

Compie 41 anni The Jazz Singer, album di Neil Diamond colonna sonora dell’omonimo film.

Compie 40 anni Music from the Elder, nono album in studio dei KISS.

Compie 40 anni anche Too Fast for Love dei Motley Crue, primo e rivoluzionario album della storica band americana.

Compie 38 anni Rebel Yell di Billy Idol, secondo album del punk rocker, il più famoso della sua carriera.

Compie 35 anni Electric Café dei Kraftwerk, nono album del gruppo tedesco.

Compie 34 anni Cher, eponimo e diciannovesimo album della cantante americana.

Compie 29 anni The Shutov Assembly di Brian Eno, dedicato all’omonimo pittore russo.

Compie 18 anni Try This di Pink, terzo album della popstar americana. Al suo interno tante hit, tra cui Trouble e God Is a DJ.

Compie 12 anni The Circle dei Bon Jovi, dodicesimo album in studio della band del New Jersey.

Compie 7 anni Sonic Highways dei Foo Fighters, ottavo album in studio di Dave Grohl e compagni.

Compie 4 anni Synthesis degli Evanescence, album di rivisitazioni di alcuni dei successi del gruppo di Amy Lee.