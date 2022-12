Hunter Doohan di Mercoledì: “Come ho capito di essere gay”

Mercoledì in questi giorni sta battendo qualsiasi record di Netflix e tra i protagonisti della serie – oltre a Jenna Ortega – c’è anche Hunter Doohan. Il 28enne interprete di Tyler Gaplin è sposato con il produttore Fielder Jewett e in una recente intervista rilasciata a Queerty ha rivelato come ha fatto a capire di essere gay. Ad aiutare Hunter Doohan nel suo coming out sono stati Will, Grace, Jack e Karen…



“La mia cosa più gay? Oh Dio. È la mia sezione ‘Per te’ su TikTok. Se la voglio mostrare? Haha, no, penso che i lettori capiranno. Se c’è un pezzo di cultura pop che è servito al mio coming out? Certo che sì! Per me è stato sicuramente scoprire Will & Grace al liceo, è stata la mia ragazza del tempo a farmi conoscere la serie. E anche grazie a quella ho capito di essere gay. La mia ex adesso è la mia migliore amica ci siamo davvero trasferiti a Los Angeles insieme! Ma quel telefilm è stato sicuramente il più grande riferimento queer che ho avuto all’epoca. E l’ho adorato. Se ci ripenso non so nemmeno come facevo a essere ancora non dichiarato, visto che ricevevo i primi cofanetti DVD di Will & Grace per Natale!”.

Hunter Doohan, nuestro Tyler de ‘Wednesday’ el día de su boda con Fielder Jewert. pic.twitter.com/B36TQ0usYZ — Alan, habla solo (@alanjbrito) December 7, 2022

