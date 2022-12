Manu Rios, addio a Elite: perché non lo vedremo più nella serie

Nei giorni immediatamente successivi all’uscita di Elite 6 Manu Rios ha rilasciato diverse interviste e quando gli hanno chiesto se sarebbe tornato nella settima stagione l’attore ha risposto in modo vago: “Vedremo non possiamo saperlo con certezza. Intanto godetevi queste puntate e poi capiremo cosa succederà e che direzione prenderanno le cose, ma tutto con molta calma. Godiamoci intanto queste nuove storie, che so meno concentrate su aspetti come l’intimità e più su temi sociali. In questa stagione abbiamo esplorato altre cose e sono certo che apprezzerete“.

Peccato che poi su Instagram lo spagnolo abbia annunciato l’uscita dei nuovi episodi con un messaggio che lasciava poco spazio ad interpretazioni: “La stagione 6 è fuori adesso. Grazie a tutto il team per averlo reso possibile, è stato un viaggio molto bello“.

Manu Rios: La sesta stagione è la chiusura del mio personaggio”.

La risposta definitiva alle domande dei fan è arrivata con l’intervista che Manu Rios ha rilasciato a Fotogramas. L’attore ha rivelato che con la sesta stagione si conclude il percorso di Patrick e che quindi non lo rivedremo l’anno prossimo (e probabilmente mai più) in Elite.

“Vorrei cercare di spiegare meglio. Penso che tutto ciò che inizia poi arriva anche ad una fine. Come attore vuoi fare cose diverse, e anche se Elite è stata un’esperienza incredibile e sono molto grato per tutto ciò che ha portato, ci sono anche momenti in cui è necessario andare avanti, voltare pagina e fare altre cose. Se ci saranno delle incursioni dopo la settima stagione? Ma chissà, la vita prende molti giri. Quindi, forse, in un’altra stagione. Non lo so, chissà davvero. Ma, per ora, la sesta stagione è davvero la chiusura del mio personaggio”.

E visto che sapevano dell’uscita di scena di Patrick, potevano anche dare un finale diverso (non faccio spoiler per chi ancora non ha visto la sesta stagione). In ogni caso Manu Rios ha già voltato pagina e ieri ha rivisto un suo collega e amico, Aron Piper (anche lui fuggito da Elite), con cui si è scatenato in discoteca…

manu rios e aron piper curtindo rolezinho juntos 😮‍💨 pic.twitter.com/c4R0gIrbZx — bia • barbie sauna (@biastbrev) December 13, 2022