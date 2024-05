“Ho subito un furto in casa”, tanta paura per il cantante italiano e le sue due bambine piccole

In periodi di forte crisi, ma non solo, i personaggi più in vista e in un momento di grande successo possono essere vittime di furti. Purtroppo, proprio le celebrità, anche se previdenti sui propri bene e le proprietà che tengono (talvolta ancora pagandole a rate), sono gli obiettivi preferiti dei ladri. L’ultimo episodio noto al pubblico è quello di pochi giorni fa, relativo a una popstar del panorama nostrano.

Solo oggi si è saputo che l’assenza della popstar da mesi nella top ten italiana ha subito un furto a casa propria. Si tratta di Stash Fiordispino, frontman dei Kolors, che ha voluto scusarsi con i propri fan per la sua assenza sui social negli ultimi giorni.

Il motivo del silenzio è stato proprio un furto subito nella sua abitazione, come ha spiegato la stessa popstar. L’accaduto decisamente fastidioso lo ha costretto ad occuparsi delle denunce e delle relative procedure che servono in questi casi. Scrive Stash su Instagram:

Purtroppo, mentre ‘Karma’ viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa.. Perdonate l’assenza di questi giorni. A presto! Perdonate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie.

Il cantante ha poi voluto ringraziare le Forze dell’ordine per il loro tempestivo intervento e ha espresso la sua gratitudine per il successo del nuovo singolo “Karma”, che sta ricevendo un’accoglienza molto positiva da parte del pubblico. “Karma”, uscito lo scorso 3 maggio, ha già collezionato oltre 230mila stream su Spotify, piazzandosi come uno dei candidati più forti per i tormentoni estivi. La popstar, frontman dei Kolors, è ormai un volto onnipresente nelle trasmissioni e nelle interviste radifoniche alle quali si concede con grande simpatia e autoironia.

Il successo della band si aggiunge a quello del brano sanremese “Un ragazzo, una ragazza”, certificato disco di platino con oltre 30 milioni di stream. Nonostante il furto subito, Stash e i Kolors continuano a godere di un momento di grande forza nelle classifiche e popolarità, confermando il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena musicale italiana.