ha 25 anni e la conosciamo molto bene 

Rumors su Fedez, finiranno mai? Pare proprio di no, come i suoi movimenti notturni insieme a compagnie che passano sotto al lente d’ingrandimento dei paparazzi e delle riviste. Un mistero che prende i contorni di una fiamma diversa da quell di cui si sta chiacchierando da giorni.

Da una settimana circola online un video girato in discoteca che mostra Fedez di spalle mentre abbraccia una ragazza alta e bionda per i fianchi. Nella stessa settimana è stata rivelata l’identità di Garance Authié, la modella francese fotografata mano nella mano con il rapper milanese e presente in uno scatto pubblicato nelle sue stories. Erano insieme a Monaco durante il prestigioso GP di Formula Uno. Tuttavia, la ragazza nel video in discoteca non sarebbe Garance. Chi è allora?

Secondo un’indiscrezione di ‘Very Inutil People’, la ragazza fotografata accanto a Fedez giovedì scorso in un noto locale di Monte Carlo sarebbe una bellissima modella spagnola di 25 anni, Violeta Toloba. Anche lei era presente nel Principato di Monaco per il Gran Premio. Nel video, i due sembrano molto vicini e si scambiano gesti piuttosto teneri in discoteca. Ma non finisce qui.

Quello di giovedì, inoltre, non sarebbe stato il loro primo incontro. Secondo alcune voci, Federico e Violeta avrebbero trascorso del tempo insieme a Courchevel a fine marzo. Inoltre, si sarebbero incontrati anche al Coachella, tenutosi in California dal 12 al 21 aprile di quest’anno. Una story condivisa sul profilo Instagram della modella confermerebbe questa serie di “coincidenze”. In un frame, si può notare persino il braccio del cantante, riconoscibile dai tatuaggi.

Mistero nel mistero, dunque: la nuova fiamma è davvero la “vera” nuova fiamma di Fedez? Certo, a differenza di Garance, il rapper non mette like alla giovane spagnola. Magari è una tattica? Non funziona bene per gli attentissimi osservatori sui social e per gli instancabili paparazzi.