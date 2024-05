dove si trovava Nazia e cosa succederà adesso

La notizia si è appena diffusa, la madre di Saman Abbas è stata arrestata. Nazia Shaheen è stata fermata in Pakistan, era latitante dal giorno della scomparsa della figlia 18enne. L’unica dei cinque indagati sulla vicenda a non essere mai stata trovata e l’unica dei tre condannati ad essere ancora libera.

Al termine del processo per il delitto di Saman Abbas, Nazia è stata condannata all’ergastolo insieme al marito Shabbar Abbas. Lo zio Danish è stato invece condannato a 14 anni di reclusione, mentre i due cugini sono stati assolti.

Le prime notizie diffuse, attestano che Nazia Shaheen sia stata catturata mentre si trovava in un villaggio ai confini con il Kashmir, rintracciata grazie alla collaborazione dell’Interpol e le autorità pakistane. Cosa succederà adesso? La madre di Saman Abbas dovrà comparire davanti ai giudici di Islamabad e iniziare l’iter per l’estradizione. Ci vorrà del tempo come è accaduto per il marito Shabbar? Nazia, a differenza dell’uomo, è già stata condannata. Il tutto dovrebbe quindi avvenire in tempi più brevi.

Per la Corte D’Assise di Reggio Emilia, sarebbe proprio la madre di Saman Abbas l’esecutrice materiale del delitto

Per la Corte D’Assise di Reggio Emilia, la donna sarebbe l’esecutrice materiale del delitto, colei che avrebbe tradito sua figlia convincendola a tornare a casa con la promessa che l’avrebbe aiutata e liberata dalle costrizioni della famiglia. Colei che invece l’avrebbe consegnata a quel triste destino.

Saman Abbas è scomparsa da Novellara il 1 maggio del 2021, il suo corpo è stato trovato solo un anno e mezzo dopo grazie alle indicazioni dello zio Danish. I suoi genitori sono fuggiti quello stesso giorno, rifugiandosi in Pakistan. Dopo alcuni mesi le autorità hanno rintracciato il padre Shabbar, l’uomo è stato riportato in Italia e condannato all’ergastolo. Nazia era l’unica ancora latitante, ma le autorità italiane non hanno mai smesso di cercarla e ora l’hanno finalmente trovata.