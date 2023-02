Guns N’ Roses in concerto al Circo Massimo: data e biglietti

Guns N’ Roses in concerto in Italia nel 2023: tutte le informazioni sulla data e i biglietti dell’unico live della band americana nel nostro paese.

Il grande rock non muore mai. Lo sanno bene i Guns N’ Roses che, dopo essere tornati a suonare insieme, non hanno alcuna intenzione di prendersi un periodo di pausa, magari per lavorare sull’attesissimo successore di Chinese Democracy del 2008. La band ha infatti annunciato un nuovo tour mondiale. Un lungo giro di concerti che porterà il gruppo americano nuovamente anche in Italia, per un altro appuntamento storico dopo quello che lo scorso anno li ha visti protagonisti sul palco di San Siro, a Milano. Scopriamo insieme la data e tutti i dettagli.

Guns N’ Roses in concerto al Circo Massimo nel 2023

La location per questo nuovo storico concerto del gruppo di Axl Rose e Slash in Italia è di quelle destinate solo ai grandissimi: il Circo Massimo di Roma. L’appuntamento da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti gli appassionati della loro grande musica è in programma l’8 luglio 2023.

Guns N’ Roses

Con i due perni del gruppo, in questo nuovo tour che prenderà il via da Tel Aviv, ci saranno Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese. I biglietti per poter assistere a questo nuovo live sono in vendita su TicketOne e su tutti i circuiti autorizzati dal 24 febbraio. Di seguito il post con il calendario completo del loro tour mondiale:

La scaletta dei Guns N’ Roses

Reduci dal raggiungimento di un traguardo straordinario, i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube per il video ufficiale di uno dei più grandi successi della loro carriera, November Rain, i Guns sono quindi pronti a portare ancora una volta tutti i classici del loro repertorio sui palchi di tutto il mondo.

Non conosciamo ancora i dettagli della nuova scaletta, ma è possibile avere un’idea osservando nuovamente quella presentata la scorsa estate durante l’ultimo tour, che ha fatto tappa anche a San Siro:

– It’s So Easy

– Mr. Brownstone

– Chinese Democracy

– Slither (cover Velvet Revolver)

– Welcome to the Jungle

– Double Talkin’ Jive

– Estranged

– Live and Let Die (cover Wings)

– Absurd

– Civil War

– Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)

– Patience

– I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges)

– You’re Crazy

– Slash Guitar Solo

– Knockin’ On Heaven’s Door (cover Bob Dylan)

– Nightrain

– Sweet Child O’Mine

– Paradise City