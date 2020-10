X Factor 2020, gli ospiti dei Live: nella prima serata tocca a Ghali, reduce dal successo del singolo Barcellona.

Tutto pronto per l’inizio dei Live di X Factor 2020. Nell’edizione più difficile della storia del talent, a causa dell’emergenza Coronavirus, non mancheranno le novità, i momenti emozionanti e ovviamente anche i grandi ospiti. Il primo è stato svelato proprio a poche ore dall’inizio della puntata che darà il via alla fase finale del programma. Ecco di chi si tratta.

X Factor 2020: gli ospiti

Nella prima puntata dei Live, che vedrà i 12 concorrenti rimasti in gara presentare i loro inediti, disponibili dal 30 ottobre nell’X Factor Mixtape 2020, prodotto dalla Sony Music, ci sarà un solo ospite, ma di grandissimo prestigio: Ghali. Il trapper di origini tunisine torna in televisione dopo il successo del suo ultimo album, DNA, del singolo Barcellona e dell’ospitata di febbraio al Festival di Sanremo.

Ghali

Le novità dei Live di X Factor

Al centro della serata del 29 ottobre ci sarà però la musica, con la gara live che accende i riflettori sul talento dei 12 artisti rimasti in gara. Starà a loro cercare di convincere ancora una volta i quattro giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, in un percorso ancora ricco di ostacoli e dal quale ci attendiano diversi colpi di scena, come quello dell’ultima puntata registrata, con l’eliminazione, non senza polemiche, del giovane cantante siciliano Roccuzzo.

Tra le novità dello show televisivo quest’anno c’è la presenza di Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, una community artistica esperta nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Cosa questo implicherà a livello di resa dello show lo scopriremo solo tra poche ore.