Marco Mengoni in concerto al Circo Massimo nel 2023

Marco Mengoni in tour nel 2023: il cantante vincitore di Sanremo sarà per la prima volta protagonista anche al Circo Massimo.

Marco Mengoni non si ferma più. Il suo periodo d’oro continua. Dopo aver stravinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite. il cantautore di Ronciglione si sta preparando ai suoi prossimi appuntamenti. In primis l’Eurovision Song Contest di Liverpool, che lo attende a maggio. Ma poi anche un importantissimo tour che lo porterà in giro per concerti nei principali stadi italiani e anche in una location straordinaria, destinata solo ai grandissimi del mondo della musica internazionale: il Circo Massimo.

Marco Mengoni: il concerto al Circo Massimo

In attesa del terzo capitolo della sua trilogia Materia, Mengoni ha annunciato un grande appuntamento dal vivo per l’estate del 2023. Il cantante di Ronciglione sarà protagonista all’interno di un Circo Massimo. Il live è in programma il 15 luglio, gran finale di un tour che lo vedrà protagonista anche in tanti altri stadi italiani per il tour, ribattezzato appunto, Marco negli stadi.

Marco Mengoni

I biglietti del concerto del Circo Massimo del cantante di Due vite sono in vendita dal 24 febbraio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour 2023 di Mengoni

Il successo per Marco continua, con diverse date già sold out per i suoi appuntamenti dal vivo che lo porteranno, nel corso dell’estate, in molte importanti città italiane. Queste le date in calendario:

– 17 giugno a Bibione (Venezia);

– 20 giugno a Padova;

– 24 giugno a Salerno;

– 28 giugno a Bari;

– 1° luglio a Bologna;

– 5 luglio a Torino;

– 8 luglio a Milano;

– 15 luglio a Roma.

Per quanto riguarda la scaletta, ci sarà sicuramente spazio per il brano con cui ha vinto Sanremo, ma molte canzoni potrebbero essere le stesse già cantate nello scorso tour del 2022:

– Cambia un uomo

– Essere umani

– No stress

– Voglio

– Muhammad Alì

– Psycho Killer

– Credimi ancora

– Mi fiderò

– Tutti i miei ricordi

– Luce

– Proteggiti da me

– Una canzone triste

– Parole in circolo

– L’Essenziale

– In città

– Sai che

– Hola

– Ti ho voluto bene veramente

– Duemila volte

– Guerriero

– Ma stasera

– Pronto a correre

– Io ti aspetto

– Ancora una volta

– Buona vita