Grave lutto per Federica Pellegrini

Oggi è un giorno davvero molto brutto e triste per Federica Pellegrini, la quale ha dovuto salutare un amico al quale voleva davvero molto bene. Neve, il gatto di casa, è venuto a mancare. Il tenero annuncio sui social ha commosso tutti.

Neve

Ecco il suo addio.

Federica Pellegrini dice addio al suo gatto Neve

Un post su Facebook per salutare una vita che per molti anni ha rappresentato tantissimo per la campionessa di nuoto per eccellenza. Federica Pellegrini ha infatti annunciato a tutti i suoi fan la perdita del suo amico a quattro zampe, il dolcissimo Neve.

Federica e Neve

Il micio viveva con Federica da 17 anni e ormai era considerato un membro della famiglia a tutti gli effetti. Il gatto lascia anche gli altri animali della casa con i quali aveva ormai imparato a convivere. Ci riferiamo a i quattro bellissimi cani della Pellegrini.

Il gattino aveva appena conosciuto la prima figlia della nuotatrice e del marito Matteo Giunta, ovvero Matilde. La donna sperava in una conoscenza più lunga, ma purtroppo la vita è imprevedibile anche per i nostri amici animaletti.

Il post di Federica per Neve: un omaggio a un grande amico

Federica ha quindi voluto ricordare il suo amichetto peloso rivolgendogli un messaggio molto dolce in un giorno così triste. Diverse foto hanno poi accompagnato questo post struggente che avrà sicuramente fatto cadere una lacrime alle persone più sensibili. 17 anni sono tanti, raccontano una vita insieme…Ci mancherai piccolo Neve…avete fatto appena in tempo a conoscervi. Salutaci Mafalda.

La famiglia di Federica

Un addio che però non suona come tale, ma più come un arrivederci. Del resto anche i nostri amici animali quando vengono a mancare non ci lasciano mai del tutto, ma continuano a vegliare su di noi anche quando non riusciamo più a vederli.