Vasto incendio in un’azienda, paura in una scuola e cittadinanza barricata in casa. Cosa sta succedendo

Bolzano, incendio allo stabilimento dell'Alpitronic: chiuso lo spazio aereo sulla città. A Bolzano è in fiamme l'intero stabilimento dell'Alpitronic, tra le aziende leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche. La struttura si trova in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è divampato questa mattina, 8 maggio, poco dopo le 9, in una zona in cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Le fiamme si sono subito allargate interessando l'intero stabilimento. In cielo si è quindi alzata un'enorme nube nera visibile a diversi chilometri di distanza. Per il momento non risultano feriti o vittime ma vista l'enorme nube che si è sollevata è stato chiuso in via precauzionale lo spazio aereo sulla città. Evacuata anche una scuola superiore che si trova nelle vicinanze dello stabilimento. «Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione», il messaggio della protezione civile ai residenti. I vigili del fuoco si sono subito precipitati sul posto: stanno posando tubi verso l'Isarco per pompare l'acqua del vicino fiume e tentare di spegnere il rogo.

