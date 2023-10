Grande Fratello: chi sono i due nuovi vip che entreranno nella Casa

Il Grande Fratello è pronto ad accogliere nuovi volti e nuove storie (per citare una parola tanto amata da Pier Silvio Berlusconi) e secondo quanto riferito da DavideMaggio.it i due vip che varcheranno la porta rossa lunedì saranno Giampiero Mughini e Jill Cooper.

Il giornalista sarebbe dovuto entrare nel corso del primo kickoff ma è stato fatto slittare di un mese a causa di alcuni problemi legati alla salute; per Jill Cooper sarà invece un ritorno in Casa. Lei non è mai stata una concorrente, ma è spesso entrata in qualità di personal trainer per far allenare gli inquilini (e strizzare l’occhio allo sponsor). Nel proprio curriculum televisivo vanta anche una partecipazione a Pechino Express nel 2017 in coppia con Antonella Elia, mentre nel 2021 è stata a un passo da diventare una naufraga de L’Isola dei Famosi, esperienza poi archiviata.

Grande Fratello, slittano gli ingressi di Rosanna Fratello e Jane Alexander?

Per adesso sembrerebbe essere sfumato (o rimandato?) il chiacchierato ingresso di Rosanna Fratello e soprattutto quello di Jane Alexander, chiamata da Alfonso Signorini in persona per ricoprire il ruolo di nemica di Beatrice Luzzi, vera e indiscussa protagonista di questa edizione.

A Giampiero Mughini e Jill Cooper probabilmente si uniranno anche un paio di concorrenti non famosi e molto probabilmente saranno maschi, cisgender e soprattutto single ed eterosessuali. Questa edizione necessita di coppie e dopo quattro uomini eliminati il testosterone inizia a scarseggiare là dentro.

Ascolti 13 ottobre: quanto ha fatto la decima puntata del Grande Fratello https://t.co/i2KrTRsinu #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 13, 2023

I concorrenti in Casa

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Fiordaliso

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Heidi Baci

Letizia Petris

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin

Samira Lui

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

I concorrenti fuori

Claudio Roma

Marco Fortunati

Lorenzo Remotti

Arnold Cardaropoli