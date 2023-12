Grande Fratello, Beatrice Luzzi e i concorrenti nel mirino: lo sfogo con Fiordaliso

Alta tensione nella Casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi che punta il dito contro altri due coinquilini. Nel mirino dell’attrice, una dei personaggi principali nel reality di Canale 5, spicca Letizia. “Deve darsi una regolata”, ripete Luzzi nella chiacchierata con Fiordaliso. “Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita. Ha esagerato e non è la prima volta”, dice l’attrice. “Lasciala fare”, dice Fiordaliso provando a ridimensionare il caso.

“Ha risposto male anche a te e non gliela possiamo far passare, è una ragazzina. Ci sono limiti che non si possono superare. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, quattro signore? Deve darsi una regolata, lo deve capire”, aggiunge Luzzi, ripensando all’attrito andato in scena nel pomeriggio precedente per la gestione di una bottiglia di vino. “C’è rimasta male? E’ un’egocentrica prepotente, mi ha tolto la bottiglia di mano. Le voglio bene, ma stavolta non può passare. Non si è regolata… Ma come si fa a trattare così le persone? Esagera e non è la prima volta”, dice.

Quindi, si passa a parlare di Giuseppe, protagonista costante di discussioni e tentativi di chiarimenti. Fiordaliso invita a lasciare spazio al ragazzo. “Sì, ma non capisce che ci perde lui, non sta meglio se non mi parla”, dice Luzzi. Anche in questo caso, le due donne non sembrano sposare la stessa versione. Se il rapporto è andato in frantumi, dice Luzzi, la colpa è di Giuseppe. “Hai attaccato la sua famiglia e lui su questo non riesce a passare”, fa notare Fiordaliso.