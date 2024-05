Balivo prende una posizione inaspettata sul caso di Fedez e Iovino

Se Alberto Matano e Myrta Merlino sul caso di Fedez e Cristiano Iovino si sono limitati a riportare notizie e aggiornamenti dei quotidiani, senza commentare troppo, oggi Caterina Balivo si esposta un po’ di più. La conduttrice nell’ultima puntata de La Volta Buona ha rinnovato la sua stima per Chiara Ferragni e Fedez, ne ha ricordato le buone azioni e ha anche detto di pensarla un po’ come Federico quando dice ‘ci sono cose più gravi nel mondo di quello che faccio io di notte‘. Che la Balivo si esponga sui casi di cui parla non stupisce (e trovo sia apprezzabile), questo è il suo stile personale di conduzione, che si avvicina molto più a quello di Simona Ventura e Barbara d’Urso che a quello della Merlino.

“Brutta storia questa. I Ferragnez come una royal couple alla William e Kate? Io preferivo parlare di loro, perché sono italiani, sono nostri, sì, sono una famiglia italiana, a me piacciono. Hanno preso l’ambrogino d’oro entrambi. Non dimentichiamo le cose belle che hanno fatto. In tutto quello che è successo, Fedez al Salone del Libro ha detto che non c’entra nulla e che i giornalisti dovrebbero pensare a cose più gravi che ci sono del mondo. Ha aggiunto ‘se non ci fossi stato io non ci sarebbe stata la notizia’, questo è vero, ma la notizia è uscita all’inizio per Iovino. Poi non ha denunciato, hanno testimoniato i vigilantes e la denuncia è partita dai Carabinieri.

Poi c’è il libro in uscita di Selvaggia Lucarelli, Il Vaso di Pandoro Ascesa e Caduta dei Ferragnez. Se Chiara e Fedez non hanno retto nel bene e nel male? Vabbè dai, hanno cercato di reggere. Poi hanno fatto tanta beneficenza, poi il fatto che lo dicono significa che qualcuno prende esempio e conosce una realtà che prima non conosceva. Quindi questi sono degli aspetti positivi del dirlo.

Io penso che questa discesa è normale e fa parte della vita in qualche maniera. Adesso ad esempio pare che Chiara faccia un film. […] La verità è che uno cerca di dare messaggi positivi, ma che poi alla fine siamo tutti esseri umani. E poi Fedez un po’ c’ha ragione, con tutti i problemi che ci sono nel mondo, io sono un po’ d’accordo con lui”.