Gli legano il muso e le zampe e lo abbandonano al suo destino , il cane era devastato

Un cuccioli è stato abbandonato con una crudeltà inaudita, le persone che hanno compiuto questo abbandono sono infatti state così crudeli da legare il muso e le zampe del cuccioli .

Repollita e il nome del cucciolo di cane che ha sperimentato la malvagità umana in tutta la sua atrocità la cagnolina è infatti stato ritrovato in condizioni terrificanti legata per le zampe e con il muso chiuso da nastro adesivo. La cucciola era stata privata della sua libertà di movimento e persino della possibilità di chiedere aiuto o semplicemente di sfuggire a quello che era il suo triste destino.

Le legano il muso e le zampe, un abuso atroce per farla morire

Il suo fortunato ritrovamento ha evitato che la sua storia si concludesse in tragedia, il cane è stato infatti portato in salvo e trasportato immediatamente in una clinica veterinaria dove la cucciola ha ricevuto le cure mediche urgenti di cui aveva bisogno.

Lo stato di salute del cane al momento del suo arrivo in clinica era tutt’altro che rassicurante la cucciola era esausta e priva di energie, sembrava a malapena in grado di lottare per la sua sopravvivenza.

Immediatamente è stata sottoposta a cure e accertamenti più approfonditi dalla quale si è visto che la dolce cucciola ridotta in quello stato era affetta da parvovirus un’infezione altamente pericolosa che se non trattata tempestivamente può avere esiti fatali soprattutto nei cuccioli.

Fortunatamente grazie alla tempestività del salvataggio e alla competenze del team veterinario la cagnolina è stata immediatamente sottoposta a un intenso trattamento farmacologico.

Fortunatamente dopo l’inferno passato dalla piccola la sua risposta ai farmaci e alla terapia è stata rapida e positiva ed ha iniziato a sentirsi meglio facendo avere una speranza ai veterinari e ai volontari.

I progressi della cagnolina sono stati eccezionale e in poco tempo ha dimostrato tutta la sua voglia di vivere e guarire nonostante fosse stata legata per impedirle di camminare o di compiere qualsiasi atto di mobilità la cucciola ha iniziato nuovamente a camminare

Nonostante le terribili esperienze passate la cucciola ha dimostrato di avere una personalità vivace e giocherellona e nonostante tutto quello che ha dovuto subire la cagnolina sembra aver conservato la sua capacità di amare di gioire anche con gli esseri umani

La sua storia è una testimonianza terribile di quanto l’essere umano sia crudele, la piccola era infatti stata abbandonata al suo destino legata per le zampe in modo che non potesse muoversi e con del nastro adesivo applicato sul suo muso in modo che non potesse chiedere aiuto e non potesse neanche bere o mangiare. Se la piccola non fosse stata trovata sarebbe infatti morta in un modo orribile, ma fortunatamente le cose sono andate diversamente.