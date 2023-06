Giffoni Good Games al via a Salerno

Ai nastri di partenza la prima edizione del Giffoni Good Games, l’evento prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Giffoni Experience, totalmente dedicato ai videogiochi e alla cultura interattiva, agli anime e alla pop culture, il primo e il 2 luglio all’interno della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, Salerno.Confermata la partecipazione di Jean-Luc Sala, Direttore Creativo dell’imminente Assassin’s Creed Mirage, e Christian Cantamessa, autore e regista che annovera nel curriculum titoli come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto: San Andreas. Tra le special guest anche Fabio Viola, uno dei massimi esperti mondiali di gamification, Christian Pulieri, game developer e startupper che realizzerà un videogioco in tre ore partendo dalle idee del pubblico, e Sarah Arduini, premio Oscar per i migliori VFX del film Jungle Book e docente della Side Academy, partner educational dell’evento. Verranno inoltre allestiti laboratori e workshop per permettere a tutti di esplorare il mondo degli effetti speciali digitali.

Il format del Creator District offre l’opportunità unica di entrare in contatto con i principali creator tra cui Virginia “Kafkanya” Gambatesa, che da anni sensibilizza la sua platea sui tempi di cyberbullismo e discriminazione online, Giorgio “Pow3r” Calandrelli, uno degli streamer più seguiti d’Italia, ma anche Sabaku, Federico Frusciante, Vking, Matteo Corradini e Mattia “Victorlazlo88” Ferrari. In programma l’1 Luglio i play-off della decima stagione degli Italian Rocket Championship, dove le quattro squadre migliori (Novo Esports, Reply Totem, Twentystars e Yotoru) si sfideranno per il titolo di campioni italiani del Summer Split. Inoltre, sarà presente l’Area 2WATCH-2PLAY: 300mq dedicati ai videogiochi, ai talk show e ad esperienze di realtà virtuale. L’area Innovation 4 Gaming sarà dedicata alle startup più rivoluzionarie del settore: Hoken Tech metterà in risalto le intersezioni tra blockchain, NFT e marketing trasversale, portando in anteprima un distributore portatile di NFT. NFT Factory, invece, mostrerà il suo nuovo gioco Cataclysm: Zero Mission, prequel dell’acclamato Cataclysm: azienda operativa nel settore web3, si dedica all’integrazione di NFT e videogiochi aprendo nuove dimensioni di gamification. Blaster Foundry sorprenderà tutti presentando in esclusiva una nuova versione di Space Invaders, un tributo ai creator italiani più seguiti. Ci sarà infine Code this Lab, un punto di riferimento nel panorama videoludico che dal 2009 produce in-house software e videogiochi.