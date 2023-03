Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro battibeccano: “Vuoi un bonifico?”

Battibecco social tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini e tutto per un paio di occhiali da sole. Il giorno dopo la squalifica del veneto, Luca Onestini si è accorto di non avere più i suoi occhiali ed ha iniziato a cercarli.

Su Twitter Daniele ha pubblicato la foto degli occhiali di Luca e ha scritto: “Spoiler, Onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali“.

Stamani su Twitter è intervenuto Gianmarco Onestini, che ha lanciato una shade a Dal Moro: “Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta per chiunque“.

L’ex gieffino ha immediatamente replicato: “Gianmarco era solo ironia. Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro. Se mandi iban faccio un bonifico. Un beso cariño“.

Non solo su Daniele, nei mesi scorsi Gianmarco Onestini ha detto la sua anche su Nikita. Il 26enne ha detto la sua sul rapporto tra suo fratello Luca e la Pelizon.

“Non sono d’accordo sul fatto si stesse instaurando un rapporto profondo. Luca e Nikita stavano semplicemente iniziando a conoscersi. Mio fratello è stato molto rispettoso nei suoi confronti dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse, un altro al suo posto ne avrebbe approfittato per poi scaricarla il giorno dopo, come ha fatto Antonino con Oriana. E quando Nikita ha iniziato a inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha cominciato a parlare male di Luca alle sue spalle è crollato tutto. Se c’è una cosa che Luca non sopporta sono le menzogne.

Nikita ha iniziato una guerra perché avrebbe voluto qualcosa di più da Luca senza aver rispetto del suo pensiero e del suo volere. Non credo sia necessario spiegare che ogni pensiero vada rispettato, e tutti siamo liberi di scegliere senza costrizioni. Nikita ha iniziato a parlare alle spalle di Luca raccontando falsità come quella di essere stata illusa, e lui ha semplicemente spiegato agli altri concorrenti la sua versione dei fatti. Nella Casa del GFVip ognuno è in grado di valutare quanto successo senza condizionamenti”.