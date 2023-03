Samu Segreto, Beppe Fiorello parla del film con lui protagonista

Samu Segreto fra pochi giorni sarà al cinema in un film diretto da Beppe Fiorello, Stranizza D’Amuri. Una pellicola che racconta della storia d’amore fra Gianni e Nino, due giovanissimi ragazzi siciliani che furono poi trovati morti.

Ieri sera il regista è stato ospite da Fabio Fazio dove ha potuto parlare del film che, oltre Samu Segreto, ha nel cast anche Gabriele Pizzurro. “Samuele in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, è in gara ad Amici di Maria De Filippi“, ha ricordato il conduttore prima di dare la parola a Fiorello.

“Il film racconta un fatto accaduto nel 1980 che io ho spostato di due anni, nel 1982, per farlo combaciare con i Mondiali di Calcio. Quell’anno in Sicilia due ragazzi scomparvero nel nulla e tra loro si sapeva che c’era una storia d’amore che vivevano liberamente. I due ragazzi verranno poi ritrovati uccisi con le mani intrecciate fra loro con un bigliettino al loro fianco ‘ce ne andiamo perché non sopportiamo le ingiurie‘. Con una pistola al loro fianco. Si parlò di omicidio-suicidio”.

E ancora:

“Ho letto quel fatto di cronaca e mi sono visto subito visto regista. Ho tenuto con me la storia per 12 anni e ho aspettato di diventare più maturo per poterla raccontare.”

Una clip di “Stranizza d’amuri”, film di Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, dal 23 marzo al cinema 🎥 #CTCF pic.twitter.com/43zneKaixg — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2023

“I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria De Filippi. Lo dico per salutare Maria e darle un abbraccio” – @fabfazio con Giuseppe Fiorello parla del film “Stranizza d’amuri” #CTCF pic.twitter.com/clPXPWLSQx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2023

“Sono orgoglioso di essere siciliano perché la Sicilia ha generato il movimento più grande per i diritti degli omosessuali. Di questo purtroppo se ne parla poco, si parla sempre e solo di mafia, patriarcato, macismo. Ma vorrei che questo film – nel suo piccolo – facesse capire che ArciGay è nato nella mia terra“, ha chiuso Beppe Fiorello.

“Sono molto orgoglioso dei giovani siciliani. C’è una nuova generazione siciliana che non si arrende, denuncia.” Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) a #CTCF pic.twitter.com/XSd2YGuloh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2023

Samu Segreto nel film interpreta il quindicenne, ma questo film per lui non è un debutto cinematografico. In passato ha recitato nei film In Guerra Per Amore di Pif (2015) e in Il Mio Corpo Vi Seppellirà (2018), mentre in tv è stato nel cast di Mario Francese (2015) e de L’Ora – Inchiostro contro Piombo (2019).