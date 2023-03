Gianmarco disperato, la lettera che Megan gli ha scritto prima di uscire da Amici

Durante la prima puntata del serale di Amici Megan Ria è stata eliminata dopo che la sua squadra ha perso contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. E proprio del team della prof di classico fa parte Gianmarco Petrelli, il fidanzato di Megan. Il ballerino è scoppiato in lacrime appena la Ria ha abbandonato lo studio ed ha sperato però di poterla riabbracciare per qualche minuto nella casetta, ma così non è stato.

Gianmarco, Megan gli scrive una lettera: “Ti amo e sono con te, sempre”.

Subito dopo aver perso allo spareggio con Cricca, Megan è stata portata in casetta per raccogliere velocemente le sue cose. La ragazza in pochi secondi ha scritto una breve lettera al suo compagno e l’ha posizionata sul suo letto.

Gianmarco dopo la fine della registrazione è tornato in casetta, ma ad aspettarlo non ha trovato Megan, ma solo la sua lettera.

“Ti amo. Ti aspetto fuori ma meglio che spacchi tutto adesso. Ora non ho molto tempo per scrivere, ma non ho neanche il coraggio di guardarti negli occhi. Voglio vederti una iena su quel palco, io sono con te. Devi ricordarlo sempre, Megan”.

La lettera di Megan per Gian 🥹#amici22 pic.twitter.com/VouGYoVJk5 — Alessia is watching some TV series (@louisrainbow01) March 20, 2023

La dichiarazione del ballerino: “Sei speciale, ci tengo tanto a te”.

Negli ultimi due mesi la Ria e Petrelli hanno affrontato più di una crisi, ma si sono sempre ritrovati. Ultimamente i due ballerini sembravano aver trovato il loro equilibrio e lui le aveva anche fatto una sorte di dichiarazione: “Sai che io non sono di molte parole, ma spero che tu sappia quello che sento per te. Adesso sto davvero bene e sono sereno. Non voglio essere ripetitivo però sei speciale. Ci tengo molto. Probabilmente non l’ho mai detto a nessuno. Solo per farti capire che do molto peso alle parole. Se dico una cosa io la penso davvero. Tu per me sei importante“.