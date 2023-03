Orietta sbotta contro i genitori di Antonella: “Volgarità cattive su di me”

Giovedì scorso Antonella Fiordelisi nello studio del GF Vip è stata criticata da Orietta Berti che le ha dato del’arrogante e maleducata. Dopo la puntata la mamma di Antonella ha pubblicato una lettera in cui ha puntato il dito anche contro l’opinionista del GF Vip: “Ha raggiunto l’apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: “guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io” quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune“.

Anche il padre della dottoressa si è espresso sulla Berti ed ha condiviso nelle storie dei tweet dove Orietta viene definita una cantante mediocre.

Stasera la Berti si è rivolta direttamente ad Antonella e le ha detto che i suoi genitori hanno detto cose poco piacevoli nei suoi confronti.

“Allora Antonella, io non ti ho mai offesa e insultata. Cosa le ho detto? Che è un’arrogante, una maleducata e non rispetta gli altri. Ma queste non sono offese. Io dalla prima puntata ti do dei consigli. E tu come al solito mi hai guardato con quella tua altezzosità come a dire ‘ma cos’ha questa brutta vecchiaccia da dare consigli a me?’. Ti ho solo dato dei consigli. E poi ho visto sui social che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. E quindi deduco questo, che tu sei così lo so già, perché sei così. Non c’è più bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere.

Poi non dire ‘cosa parla di me senza sapere’. Io so tutto di te, ho letto la tua biografia. E poi cosa dici ‘io mi sono fatta da sola il lavoro, Instagram’?. Ma tutti abbiamo Instagram e non è un lavoro! Però ricorda che io ti ho dato consigli e non voglio questo volta gabbana dei tuoi genitori. Ti ho anche detto di stare attenta a rispettare il pubblico. Perché il pubblico si rivolta. Oggi ce l’hai il pubblico e domani non lo hai più. Questo te lo dico io ricordatelo”.