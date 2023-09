Giancarlo Magalli imita Gianni Morandi: "Avevo scritto 'Pronto Raffaella' per lui" – Video

Giancarlo Magalli, ospite oggi, giovedì 14 settembre di ‘BellaMa’ su Rai2, ha raccontato a Pierluigi Diaco di aver scritto con Gianni Boncompagni il programma ‘Pronto Raffaella’ inizialmente per Gianni Morandi. La rivelazione all’interno della nuova rubrica ‘BellaRai’, che ogni giovedì celebra i 70 anni della tv di Stato.

La trasmissione, un vero cult della tv italiana, partì nell’ottobre del 1983 con la conduzione di Raffaella Carrà, ma il primo candidato era stato il cantante di Monghidoro: “Avevamo fatto uno studio sul pubblico tv della mattina e avevamo capito che Morandi era il loro artista preferito. Glielo chiedemmo e lui accettò. A un mese dalla messa in onda mi chiamò Gianni: ‘Ragazzi, ci ho pensato, non me la sento’. A quel punto Boncompagni propose Raffaella”, ha raccontato Magalli, imitando anche Morandi.

La puntata integrale di ‘BellaMa’ (dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17) di oggi, giovedì 14 settembre, come sempre sarà disponibile su RaiPlay dalle ore 18.