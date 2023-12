Ghali ft. Tony Effe, Dylan e Side Baby

Debutta uno degli ultimi brani di Ghali che lo vede in collaborazione con i tre artisti della Dark Polo Gang.

Il nuovo album Pizza Kebab Vol. 1, si presenta come un ritorno alle origini per Ghali. Una novità che ha lasciato per diversi giorni i fan con il fiato sospeso, ma che oggi è finalmente disponibile con i suoi brani adrenalinici ma talvolta sempre iconicamente cullanti.

Il significato di “Paura e delirio a Milano”

Tra le 14 tracce di cui è composto il disco, Ghali decide di condividere il suo nuovo progetto discografico con altri grandi artisti del mondo del rap. Con Paura e delirio a Milano, la voce dell’artista milanese si intreccia con quella dei tre amici della Dark Polo Gang: Tony Effe, Dylan e Side Baby.

La traccia nasce dall’idea dell’artista di riunire i tre trapper per lavorare insieme alla realizzazione del brano. Durante una notte magica, tutti e quattro chiudono la hit prodotta da Sadturs e KIID, restituendo l’immagine nitida della Milano attuale, quella del 2023.

Prevale l’attenzione su temi come l’eccesso, l’abbondanza di denaro, l’uso di sostanze psichedeliche e un atteggiamento ribelle dei giovani nei quartieri. Esattamente un ambiente di “paura e delirio”, come cita lo stesso titolo del singolo, in cui gli artisti si raccontano senza filtri.

Con “Pizza Kebab Vol. 1” Ghali torna alle origini

Con un post su Instagram ha annunciato il titolo e la data d’uscita del disco, con l’immagine della copertina con il viso del rapper. È ufficiale, Ghali è tornato con il suo nuovo progetto discografico, “Pizza Kebab Vol. 1” per Warner Music Italy/Sto Records, uscito il 1° dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo album segna per il rapper un ritorno alle origini, la trap del 2016 che ha segnato il suo successo, consacrato dai 50 dischi di platino e 15 oro. Per il rapper milanese il disco è un “susseguirsi di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultra espressive: diamanti grezzi che brillano al buio dei tempi in cui viviamo”.

I brani al suo interno hanno un sound adrenalinico in una versione rivisitata della musica trap, presentandosi talvolta più calmo e cullante come – d’altronde – solo Ghali sa fare.

Di seguito il video del singolo: