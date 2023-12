Il duetto irresistibile di Elodie e Annalisa: immortalato l’incidente hot

Un’esibizione tra Elodie e Annalisa che ha coinvolto euforicamente tutti i fan: ma un dettaglio non è passato inosservato.

Si conclude l’indimenticabile tour di Elodie, partito il 17 novembre scorso dal Palapartenope di Napoli, che ha infiammato i palchi d’Italia. Ma a rendere del tutto straordinaria la chiusura dei concerti, è stato un duetto che i fan della pop star non si sarebbero mai aspettate: quando la solidarietà femminile riesce a fare magie.

Elodie in concerto: il duetto più inaspettato

Esibizioni bollenti e polemiche scatenate dal pubblico, ma anche una miriade di artisti con cui Elodie ha duettato durante i suoi concerti, che l’hanno vista cantare e ballare da Napoli a Roma, fino a Firenze e Milano.

Dopo i duetti con Renato Zero, Piero Pelù e Sfera Ebbasta, l’ultima data del tour del 9 dicembre 2023, al Mediolanum Forum di Assago, ha lasciato perplessi i fan che mai si sarebbero immaginati di vedere lei: sale sul palco Annalisa.

Dopo il debutto con Amici, entrambe le pop star sono sempre state definite dal pubblico come grandi rivali, ma la verità è che sono semplicemente due grandi voci che insieme hanno realizzato uno spettacolo senza precedenti. Elodie e Annalisa hanno cantato insieme sulle note di “Ciclone”, per poi duettare con il brano della cantante rossiccia, “Mon Amour”.

@allmusicitaliatiktok Finalmente è successo… le principesse del pop italiano, Elodie e Annalisa, hanno duettato al forum dove Nali è stata ospite dell’amica. ##elodie##annalisa##duetto##popitaliano##girlpower##ciclone##monamour##perte##neiperte ♬ suono originale – All Music Italia

Lo scandalo della mano “in fuorigioco”

Ma il tour non poteva terminare senza qualche scandalo che potesse infiammare il web. Tra i primi commenti che fanno insospettire i fan c’è stato subito quello dell’imitatrice Brenda Lodigiani, che non ha potuto fare a meno di chiedere sui social: “Annalisa ha duettato con qualcuno ieri sera? Io non mi sono accorta di nulla e voi?“.

Ma a cosa si riferisce la domanda sarcastica della Lodigiani? Quello tra le due pop star infatti non è stato un semplice spettacolo, ma è stata proprio la loro esibizione a dar spettacolo!

Abbracciando da dietro Annalisa, Elodie le ha sfiorato il seno con la mano: un gesto probabilmente involontario che ha mandato in tilt i social. Alcuni utenti su Twitter commentano ironicamente l’accaduto: “Mano in fuorigioco”.