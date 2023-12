il tributo a Laura Pausini

Disponibile dal 28 novembre, Tedua ricanta insieme a Capo Plaza una delle canzoni più iconiche di Laura Pausini.

Lo scorso luglio Tedua aveva dato solo un assaggio della canzone, che allora non poteva essere ancora pubblicata. Ma dal 28 novembre, è finalmente disponibile il singolo “Parole vuote (La solitudine)”, che canta in collaborazione con Capo Plaza. Una versione stile rap di uno dei singoli più conosciuti di Laura Pausini.

Un brano realizzato due anni fa

Il brano esiste già da anni, ma Tedua non ha mai potuto pubblicarlo perché non aveva ricevuto il permesso di usare la canzone originale di Laura Pausini. “È un pezzo alla Lil Tjay dove ho campionato la voce della Pausini ne ‘La solitudine’, un pezzo bellissimo, ma non mi hanno liberato il campione, quindi vaffanculo”, aveva dichiarato il rapper durante un’intervista.

Ma ecco che il 28 novembre scorso, a sorpresa, l’artista ha pubblicato finalmente “Parole vuote (La solitudine)”. Il singolo, prodotto da Shune, è stato inciso insieme alla voce del collega Capo Plaza. Dopo le anticipazioni diffuse in estate, Tedua decide di inserirlo all’interno del suo album “La Divina Commedia”.

Tedua svela il significato di “Parole vuote”

Nel suo singolo “Parole vuote (La solitudine)”, Tedua parla del suo percorso fino al successo, ma senza ego. Bensì esprimendosi in maniera più intima.

Si tratta di una canzone in cui “non ha paura di mostrare la propria parte più inedita, intima e introspettiva, in cui l’artista si trova a dover fare i conti con i volti che si incontrano lungo la strada per il successo”, spiega in una nota stampa.

“Ho preso questa scelta e devo andare in fretta per ambire alla vetta/Sto tornando da solo e non mi trovo nelle persone che ho incontrato lungo la strada e mi han lasciato solo parole vuote ogni volta che provo anche se sbaglio imparo di nuovo”, canta il pezzo.

Nelle sue parole riusciamo ad avvertire il senso di smarrimento e solitudine che porta con sé la fama e la ricchezza.

Di seguito il video della canzone: