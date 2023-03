GF Vip, Edoardo Donnamaria e il gesto contro Clizia Incorvaia che fa discutere: ecco come ha reagito Antonella Fiordelisi

Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex gieffino è tornato ad occupare il centro del gossip per un gesto di cui si è reso protagonista nei confronti di Clizia Incorvaia, compagna del suo miglior amico Paolo Ciavarro. Scopriamo insieme cosa è successo.

Edoardo Donnamaria contro Clizia Incorvaia. Pare che sia finita l’amicizia che legava i due ex volti del Grande Fratello Vip. Edoardo ha infatti smesso di seguire la compagna del suo migliore amico Paolo Ciavarro sui social.

Il gesto di Edoardo deriva probabilmente dalle parole che Clizia Incorvaia ha rilasciato a Casa Chi. Proprio qui l’ex gieffina ha definito Antonella Fiordelisi come una persona saccente e arrogante. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Edoardo è passato da casa, a dare un saluto a Paolo, io ho ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti. Era un po’ provato, l’ho visto molto preso […] Questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei. Antonella è saccente e aggressiva.

Ma non è finita qui. In più di un’occasione, infatti, Clizia Incorvaia ha definito l’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi come un amore tossico. A riguardo queste sono state le sue parole: