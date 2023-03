Diletta Leotta è incinta: il tenero annuncio sui social

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Diletta Leotta conferma lo scoop: la giornalista di Dazn è in dolce attesa

Quelle voci di gossip che aveva invaso i giornali e i social qualche settimana fa, sono state finalmente confermate dalla diretta interessata. Diletta Leotta, giornalista e presentatrice sportiva, ha infatti pubblicato un tenero video sul suo account Instagram, con il quale ha annunciato di essere in dolce attesa. A donarle la gioia di diventare mamma, il portiere tedesco Loris Karius, con cui ha una relazione dall’ottobre dello scorso anno.

Credit: dilettaleotta – Instagram

Tutto era iniziato da alcune foto pubblicate da Diletta sul suo profilo Instagram. Nelle istantanee si notava uno strano “gonfiore” sul suo ventre e in molti, notandolo, avevano parlato di una gravidanza.

Diversi giornali hanno poi dato la notizia per certa, ma fino a ieri non era ancora arrivata una conferma da parte della diretta interessata. Diretta interessata che, però, non ha nemmeno mai smentito.

Ieri pomeriggio, a mettere fine al circolare di queste voci ‘di corridoio’, ci ha pensato la stessa Diletta Leotta. La bellissima presentatrice siciliana ha postato sul suo account di Instagram un video molto tenero, che la ritrae in un caloroso abbraccio con il suo compagno.

Lei è in lacrime di gioia mentre Karius la abbraccia e accarezza dolcemente. In didascalia, poi, la giornalista ha scritto:

Vi dobbiamo dire una cosa… Ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia! Soon we’ll be three!

Chi è il compagno di Diletta Leotta

Credit: dilettaleotta – Instagram

Oltre ad essere una professionista esemplare nel mondo del giornalismo sportivo, Diletta è sicuramente una delle donne più belle e chiacchierate d’Italia.

Spesso si è ritrovata al centro di notizie di gossip e le sue storie d’amore hanno riempito le pagine di tutte le riviste. Come quando è stata fidanzata con il pugile Daniele Scardina.

Credit: dilettaleotta – Instagram

Tuttavia, da qualche mese a questa parte pare che abbia trovato l’amore vero, quello della vita.

Lo ha trovato in Lorius Karius, portiere tedesco classe 1993 attualmente in forza al Newcastle, ma con un passato anche nel Liverpool. Proprio con i Reds si rese sfortunato protagonista nella finale di Champions League del 2018 contro il Real Madrid, compiendo diversi errori che, di fatto, consegnarono la coppa dalle grandi orecchie agli spagnoli.

Le prime indiscrezioni riguardo il legame della Leotta con Karius erano apparse nell’ottobre del 2022. Poco prima di Natale, invece, i due sono usciti allo scoperto e urlato al mondo il loro amore reciproco.