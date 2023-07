Genoa, Retegui è il nuovo attaccante

Ufficializzato l’arrivo della punta in rossoblu, sarà da acquistare al fantacalcio?

Un nuovo re è in città: così il Genoa ha annunciato il colpo Mateo Retegui, l’attaccante azzurro è ufficialmente un giocatore rossoblu, come comunicato sui social dal club ligure.

L’attaccante della Nazionale Italiana, nell’ultima stagione al Tigre, arriva al Genoa dal Boca Juniors: per l’oriundo argentino la firma sul contratto che lo legherà per quattro anni al club rossoblu.

Retegui arriva al Genoa per fare il titolare, questo è fuori dubbio. Il giocatore della Nazionale italiana sembra destinato a giocare al fianco di Gudmundsson nel 3-5-2 di Alberto Gilardino. Toccherò a lui guidare l’attacco dei liguri. Per questo motivo puntare su di lui è cosa buona e giusta: un buon terzo slot per l’attacco del vostro Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos