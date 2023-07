Ufficiale, Milan: preso Chukwueze

Samuel

Chukwueze è un giocatore del Milan: il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno destro nigeriano dal Villarreal con un comunicato apparso sui profili social ufficiali del Diavolo.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L’attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria.

Samuel Chukwueze vestirà la maglia numero 21″.

Samuel Chukwueze si candida ad essere protagonista in Serie A e al Fantacalcio. L’esterno dovrebbe essere infatti titolare nello scacchiere di Pioli e un buon colpo in vista della prossima asta estiva. Si tratta di un profilo molto giovane, ma promettente come testimoniano i suoi numeri nell’ultima stagione in ottica Euroleghe. L’attaccante al Villarreal la scorsa stagione ha collezionato 27 apparizioni con 5 gol e 5 assist. Numeri importanti per un calciatore che ha fatto bene in Liga e ora vuole confermarsi anche in Italia.

