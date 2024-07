Como: vicinissimo Mazzitelli

Il Como si conferma tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato. La formazione lombarda, neopromossa in Serie A, dopo aver chiuso la trattativa per Audero della Sampdoria, ha condotto in porto un altro affare.

La neopromossa avrebbe infatti chiuso la trattativa per Luca Mazzitelli, centrocampista classe ’95 in arrivo dal Frosinone. Lo scorso anno ha realizzato 5 gol in 29 partite in cui è andato a voto con i giallazzurri e ora sarà a disposizione di Cesc Fabregas.