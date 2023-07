Inter, in gol Frattesi contro l'Al Nassr

Pareggio dei nerazzurri in amichevole contro la squadra di CR7 e Brozovic

Pareggio in rimonta nella prima amichevole in Giappone per l’Inter di Simone Inzaghi: 1-1 con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, con gol di Frattesi allo scadere del primo tempo.

Vanno avanti gli arabi dopo 23 minuti con Ghareeb pescato da Talisca, poi alla mezz’ora Correa spreca il gol del pareggio e subito dopo pasticcia anche Lautaro davanti la porta. Al 44esimo il pareggio nerazzurro firmato da Frattesi, grande torsione di testa su cross da destra di Dumfries.

Nella ripresa, dopo girandola di cambi, ancora Lautaro va vicino al sorpasso, ma prima è Sensi a lambire il palo con una conclusione a giro. Alla fine è solo pareggio contro l’ex Brozovic: 1-1 per l’Inter alla prima uscita internazionale dell’estate.

Fantacalcio.it per Adnkronos