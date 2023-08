Europei volley femminile 2023, oggi Italia-Bulgaria: orario, dove vederla in tv

L’Italia affronta oggi la Bulgaria a Monza nel match valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti vanno a caccia del terzo successo dopo le due vittorie per 3-0 contro Romania e Svizzera. Contro le elvetiche, ieri a Monza, la Nazionale tricolore – ancora trascinata da un’ispiratissima Antropova – ha dato una dimostrazione di forza concedendo pochissimo alle rivali, in partita solo nel secondo set. Eloquente lo score dei parziali: 25-14, 25-19, 25-13.

Italia-Bulgaria, in programma alle 21.15, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport e poi su Rai2. Per gli abbonati a Sky, la partita andrà in onda su Sky Sport Action.