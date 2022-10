Elenoire Ferruzzi e la frase contro Barbara D’Urso: “Una donna orrenda”

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fin dalle prime ore nella casa si è messa in mostra per la sua simpatia, ma anche per il suo carattere schietto capace di dire in faccia alle persone come la pensa.

Un modo di agire che l’ha resa famosa all’esterno. Elenoire nel corso degli anni ha commentato in modo tagliente le vicende di diversi personaggi della televisione italiana. Sonia Bruganelli, Soleil Sorge, ma anche Barbara D’Urso sono finite sotto le grinfie di Elenoire.

Fonte: Mediaset

Proprio nei confronti di Barbara D’Urso nelle ultime ore è tornato virale un video risalente al 2018 in cui si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio 5.

Il video, girato in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi mostra un botta e risposta tra i due abbastanza frizzantino. “Ieri sera a vedere Barbara d’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio?” – la domanda di Matteo.

“Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un ce**o mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood. A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!” – la risposta di Elenoire.

Il video è tornato d’attualità in queste ore. Già in diverse occasioni nella casa Elenoire ha avuto modo di chiarire il motivo delle sue dichiarazioni.

“Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici”.