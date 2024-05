Carlo III torna in pubblico dopo mesi, ecco come è apparso al primo impegno ufficiale

Il re Carlo III ha fatto la sua prima apparizione pubblica oggi dopo molto tempo. La divulgazione della sua diagnosi di tumore era arrivata lo scorso febbraio, e finalmente è tornato partecipando al suo primo impegno ufficiale. Il sovrano, che compirà 76 anni quest’anno, è stato visto apparentemente in buona forma e sorridente al fianco della regina Camilla durante una visita a un ospedale e a un centro oncologico a Londra.

Il ritorno di Carlo III agli impegni pubblici segue l’annuncio del Buckingham Palace, fatto venerdì scorso, che il re avrebbe ripreso in parte i suoi doveri ufficiali. Nei mesi precedenti, dopo la diagnosi, il sovrano aveva partecipato principalmente a eventi interni e incontri privati, oltre a comparire in occasioni familiari come la messa di Pasqua.

I medici del re hanno descritto i risultati della prima fase del trattamento come “incoraggianti”, indicando una buona risposta alle terapie in corso. La presenza di Carlo III in eventi pubblici ribadisce il suo ruolo attivo come capo della monarchia britannica. Al contempo, trasmette anche un messaggio positivo sulla sua salute a tutto il Regno Unito e ai sostenitori della famiglia reale.

La ripresa parziale delle attività ufficiali del sovrano è stata accolta con sollievo nel mondo politico britannico. Non mancano anche le reazioni di cautela da parte di diversi commentatori, dopo alcune voci allarmanti recentemente diffuse dalla stampa scandalistica statunitense. Anche se, però, rimangono suggerimenti di “prudenza” negli annunci ufficiali del palazzo.

La visita di oggi all’ospedale e al centro oncologico è stata particolarmente significativa, considerando la personale battaglia di Carlo III contro il cancro. Il sovrano e la regina Camilla hanno incontrato il personale medico e pazienti. Per loro la dimostrazione del sostegno continuo alle istituzioni mediche e a coloro che lottano contro malattie gravi.

Resta ignoto se tra gli impegni futuri di Sua Maestà ci sia un incontro con il figlio minore, il principe Harry. Lui tornerà nel Regno per partecipare agli eventi del decimo anniversario degli Invictus Games. Harry sarà senza la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet.

È ancora incerto se la principessa di Galles Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William e anch’essa in lotta contro un cancro, farà presto un’apparizione pubblica. La coppia reale ha recentemente celebrato il loro 13esimo anniversario di matrimonio in privato con i loro tre figli. Diffusa oggi solo una foto d’archivio inedita per l’occasione.