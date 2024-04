legato con museruola senza riparo né acqua

Terrore per il cane tenuto più volte in balcone: legato, con addosso la museruola, il fido era rimasto senza acqua e senza riparo.



Un video registrato da un cittadino a Palermo ha permesso di rivelare quali fossero le gravi condizioni di abuso che costringevano un cane a rimanere segregato nel piccolo perimetro del balcone della sua abitazione per diverse ore al giorno. A suscitare la perplessità dell’uomo che ha effettuato la ripresa, e la successiva segnalazione alle autorità locali, sarebbe stato inizialmente un dettaglio inequivocabile.

Terrore per il cane con museruola: era legato in balcone senza acqua né riparo

Il cane, un Pastore belga malinois di 8 mesi, sarebbe rimasto dalla mattina fino al tardo pomeriggio in balcone. Il Pastore belga malinois era legato con il guinzaglio alla ringhiera del balcone e – stranamente – indossava una museruola. Accanto a lui non vi era neppure una ciotola con dell’acqua.

L’assenza di acqua o di cibo accanto al fido, però, non sarebbe stata l’unica spia d’allarme che avrebbe spinto l’uomo – e chi era accanto a lui – a sollecitare l’interveno dei soccorsi. Quanto – invece – la museruola che il cane indossava pur essendo da solo e in un luogo a lui familiare.

La segnalazione dell’abuso nei confronti del Pastore belga malinois è stata inoltrata agli agenti della polizia municipale di Palermo e le guardie zoofile dell’OIPA. Le quali si sono recati sul posto, nell’abitazione in via Archirafi, per effetttuare un controllo ravvicinato su quali fossero le condizioni di salute del cane.

L’intervento degli agenti di polizia municipale per soccorrere il cane sarebbe stato sollecitato non solo da un gruppo di volontari del posto, che già avevano assistito a simili episodi a scapito del fido abbandonato sul balcone, ma anche dallo stesso assessore comunale di Palermo recatosi per primo – assieme alle forze dell’ordine e ad OIPA – sul luogo dell’accaduto.

Gli agenti e il personale OIPA, guidato dalla sua coordinatrice locale, ha effettuato i controlli attinenedosi a quanto previsto dalla legge italiana sui cani tenuti in balcone dai loro umani di riferimento. L’assessore, per verificare le condizioni di salute del cane, avrebbe inzialmente optato per una soluzione alternativa, arrampicandosi lui stesso in direzione del cane.

Palermo, provvedimenti per il cane con la museruola

Per fortuna, nonostante lo stato di estrema costrizione fisica e motoria del fido, esposto al sole nelle ore più calde della giornata, il piccolo pastore belga malinois rispondeva alle sollecitazioni dei soccorsi. I proprietari avrebbero ammesso di averlo tenuto legato in balcone giusto il tempo di concludere le faccende domestiche. Nonostante le loro dichiarazioni le autorità hanno multato la famiglia del cane di media taglia informandoli che continueranno a vigilare sui loro comportamenti.

Inoltre, se una simile situazione dovesse ripetersi in futuro le autorità hanno informato gli interessati che scatterà un procedimento penale a loro carico per maltrattamento e abbandono di animale.