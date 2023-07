Fiction Mediaset, l’account Twitter ufficiale commenta e pubblicizza Rai 1

Ieri sera Rai Uno ha trasmesso la docufiction che racconta la vita di Raul Gardini tra il 1990 e il 1993. Tra i vari account Twitter che hanno commentato la docufiction anche quello ufficiale di Fiction Mediaset! Il profilo affiliato a Mediaset Infinity ha pubblicato diversi tweet in cui ha commentato quello che trasmetteva la concorrenza: “Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi son sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita. Paura di sbagliare, lui, Raul Gardini, che ha fatto, fatto, fatto, grazie Raul Gardini. Aveva ancora così tanto da dare Raul Gardini. Dice ora Giovanni Minoli su Rai Uno“. Tutto mentre su Canale 5 andava in onda Bold Pilot – La leggenda di un campione.

Fiction Mediaset hackerato?

Quattro tweet che sono rimasti on line per circa mezz’ora e che sono poi stati cancellati. Ma cos’è successo? Un social media manager sbadato? Un hackeraggio estivo?

Tv Blog parla di un possibile hackeraggio ai danni dell’account del Biscione: “Un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è l’hackeraggio dell’account di Fiction Mediaset. Lo si può spiegare dalla forma delle frasi scritte, da qualche svista nella battitura (“RaulGardini” senza l’hashtag) e addirittura la personificazione “Mi sono sempre chiesta” tratta dall’ultimo tweet“.

Ma non è che è stata Silvy?



Cosa sta accadendo nell’account di Fiction Mediaset? Qualcuno sta twittando (anche con una certa frequenza) di una docufiction trasmessa su… Rai 1. pic.twitter.com/Cczt4Feocf — LALLERO (@see_lallero) July 23, 2023

Cosa sta succedendo a Fiction Mediaset?

Perché sta nominando Rai1? pic.twitter.com/SpRl8dLwf5 — Alessandro   (@alebattistuzzi) July 23, 2023

Raul Gardini, la docufiction Rai.