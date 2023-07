I socialisti spagnoli ballano Raffaella Carrà per festeggiare la disfatta della destra di Vox

L’annunciata ondata di destra in Spagna non è arrivata. Il Partito Popolare ha vinto le elezioni ma non ha la maggioranza assoluta, per la destra di Vox (partito supportato dalla Meloni) invece è stato un vero flop, visto che ha dimezzato i suoi seggi. I socialisti di Pedro Sanchez invece hanno tenuto botta oltre ogni previsione. E proprio per lo scampato pericolo nero, i socialisti ieri sera hanno festeggiato davanti la sede del PSOE ballando le canzoni di Raffaella Carrà.

🔴 DIRECTO | Así está ahora mismo el ambiente en Ferraz https://t.co/mpe79hsZCr pic.twitter.com/HkgebxFCi2 — EL PAÍS (@el_pais) July 23, 2023

Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha già commentato il tremendo risultato elettorale: “Gli spagnoli che oggi sono preoccupati sappiano che non li deluderemo, e che resisteremo: siamo assolutamente pronti sia a fare opposizione, sia a un ritorno alle urne. Ho una notizia molto brutta: Pedro Sanchez, pur avendo perso, può bloccare la nomina del leader popolare Feijòo, ed essere nominato lui con l’appoggio del comunismo, del separatismo golpista e del terrorismo“.

