I nomi dei tentatori di Temptation Island 2023: volti da Love Island a Uomini e Donne

Chi sono i tentatori dell’edizione 2023 di Temptation Island?

Ad essere stati arruolati per tentare Perla, Ale, Francesca, Isabella, Gabriele a Alessia sono stati anche numerosi volti più o meno noti nel mondo della tv e della moda.

Il più celebre per i telespettatori di Canale 5 è senza dubbio Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche. La storia fra i due però è naufragata poco dopo, lei si è messa con un altro ed è rimasta subito incinta, tant’è che molti credevano che il figlio fosse di Daniele.

“In molti mi state scrivendo in privato e mi state facendo gli auguri perché diventerò padre ma al momento non è così!” – le parole dell’ex corteggiatore – “Sono venuto a sapere anche io che Giulia convive, ed è incinta, e io vi posso assicurare che sono molto contento per lei, senza rancore e senza niente. Quello che le sta accadendo è tutto quello che desiderava. Con me purtroppo non ci è riuscita, ma un giorno vi assicuro che diventerò anche io padre”.

Il pubblico di Canale 5 conosce molto anche anche Andrea Della Cioppa, l’abruzzese che ha corteggiato sempre a Uomini e Donne nella scorsa stagione televisiva Veronica Rimondi.

Dal mondo del calcio arriva Tommaso Lella, mentre da quello dei concorsi di bellezza il nuotatore Luca Chirico, che nel 2022 ha vinto la fascia Mister Italia Fitness a Mister Italia. Ha invece vinto Mister Europa 2023 il modello Marco Boscolo Nale.

A loro, infine, si aggiunge Cesare Pontigia, il fiorentino che ha partecipato alla prima (e unica) edizione di Love Island Italia condotta da Giulia De Lellis. Cesare è uscito dal programma fidanzato, ma poco dopo è tornato single.

“Quando ho deciso di uscire e chiudere, ho deciso di farlo con lei anche nella vita vera, ma chiudendola in ottimi rapporti. Quello che è successo ci ha avvicinato molto, non aveva senso litigare: semplicemente non ci siamo trovati per tante cose. Ci siamo risentiti, come ho fatto con tutti, e l’ho invitata a Firenze […] Ci siamo rivisti, abbiamo passato una bella serata insieme a Denis e Monica, ma io non vedo una relazione possibile tra noi. Come sono uscito single dal programma, ci sono rimasto anche dopo: tra me e Giulietta non c’è niente, tranne l’amicizia”.