Fedez e Morgan saranno insieme a Dargen D’Amico e Ambra Angiolini i quattro giudici della nuova edizione di X Factor.

Per tutti sarà un ritorno sul luogo del delitto: Ambra e Dargen sono stati riconfermati per il secondo anno consecutivo, mentre Fedez è ormai arrivato a quota sette edizioni. Morgan invece tornerà dopo circa un decennio d’assenza per la sua ottava volta. E proprio i due coach più longevi in questi giorni hanno battibeccato a distanza.

T’Appartengo conquista la prima posizione: è il singolo più venduto di X Factor https://t.co/o4ODGNRmlN #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 11, 2022

Fedez e Morgan: botta e risposta pungente prima di X Factor

A provocare è stato Fedez dichiarando fra le pagine del Corriere della Sera: “Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento? Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così”. Una provocazione a cui Morgan ha deciso di rispondere su Instagram. “Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

E se queste sono le premesse preparo i popcorn.