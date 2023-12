Fedez attacca Lucarelli: “Io e Chiara abbiamo donato, tu non hai fatto un C” – la replica di Selvaggia

Selvaggia Lucarelli nel suo lungo focus su Fedez e Chiara Ferragni in merito alle loro azioni di beneficenza ha parlato anche della raccolta fondi che fecero durante il periodo della pandemia. “Poi ci fu la raccolta fondi per il Covid destinata a un ospedale del gruppo San Donato, il gruppo ospedaliero privato più grosso e con più incroci con la politica di destra del paese“.

Una precisazione a cui Fedez ha voluto replicare.

“La non giornalista [l’ha chiamata così ospite da Fabio Fazio, ndr] che oggi ha detto che io ho donato a un ospedale privato.. Menomale che insegni lo cherry picking nel tuo corso di giornalismo, perché se avessi visto la mia intervista a Report o gli altri 800 interventi che ho fatto in merito, io ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco ed è stata rifiutata la raccolta fondi da parte dell’ospedale pubblico. Quindi sono andato al San Raffaele che in un giorno ha messo in piedi tutto quanto. Oltre questo abbiamo donato anche 350 mila euro ad altri ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere tu nel frattempo che cosa hai fatto? Spoiler: un C di niente. E comunque, cara non-giornalista, piuttosto di attaccare noi ti sei ridotta a difendere il duo Gallera-Fontana. Complimentoni”.