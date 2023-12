Buonamici punge Ferragni: “Generosità o astuzia? Avidità cattiva consigliera”

Il caso del pandoro di Chiara Ferragni è sulla bocca di tutti, ne parlano nei bar, sui social, fino alla carta stampata. Della vicenda si è occupata anche Myrta Merlino nel nuovo Pomeriggio 5. Cesara Buonamici ospite in studio ha espresso qualche perplessità sulle scuse di Chiara e sulla donazione di un milione all’ospedale. Di parere diverso invece Anna Pettinelli, che ha apprezzato il filmato in cui la Ferragni ha chiesto scusa ed ha ammesso i suoi errori.

“Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c’è della generosità, ma forse c’è anche dell’astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così. – ha continuato la Buonamici – Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande. più l’errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l’avidità è una cattiva consigliera”.